Riyadh-Tunis : Un Forum, des ministres, des entreprises, et aucun projet annoncé

Les travaux du Forum tuniso-saoudien d’investissement et de partenariat ont démarré, mercredi à Tunis, avec la participation de plus de 100 hommes d’affaires saoudiens et responsables gouvernementaux des deux pays, dans une démarche permettant de renforcer le partenariat entre les entreprises économiques. Ce forum intervient au moment où se tient la 11e session de la commission mixte tuniso-saoudienne, qui prévoit la signature de 7 mémorandums d’entente entre les deux pays dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de l’environnement, de la recherche scientifique agricole, de la météorologie, du climat, de l’eau et de l’emploi selon les responsables des deux pays. Selon les déclarations de la ministre des Finances en charge du portefeuille de l’économie et de la planification, Sihem Boughdiri Nemssia, le Forum, est une opportunité pour les chefs d’entreprises et acteurs économiques des deux pays de promouvoir l’investissement et le commerce et de créer des projets communs, surtout dans les secteurs prometteurs.Le ministre saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, Bandar Ben Ibrahim El-Kharif, a déclaré mardi dernier que Riyad se réjouit d’être un partenaire actif de la Tunisie en recherchant des opportunités d’investissement pour le secteur privé, dans l’objectif de renforcer les échanges entre les deux pays. Selon les données du budget de l’Etat pour 2024, la Tunisie mobilise 500 millions de dollars de l’Arabie saoudite dans le cadre de la coopération bilatérale. A signaler que la Tunisie a signé le 20 juillet 2023 un accord avec l’Arabie saoudite pour obtenir un facilitateur de 400 millions de dollars et un don de 100 millions de dollars.

