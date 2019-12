Fourati : Il est nécessaire de renforcer les services de renseignement

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a souligné, jeudi, l’importance de développer les capacités opérationnelles des unités concernées par la lutte antiterroriste et de renforcer les services de renseignement.

Intervenant lors d’une journée d’étude sur “l’expérience tunisienne dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme”, le ministre a vanté les réalisations accomplies par la Tunisie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, appelant à poursuivre la vigilance pour se prémunir de ces menaces transfrontalières.

Au cours de cette rencontre organisée par l’Ecole supérieure des forces de sécurité intérieure, Fourati a passé en revue l’expérience tunisienne en matière de lutte contre le terrorisme et les différentes formes d’extrémisme, rendant hommage aux martyrs des forces de sécurité et de l’armée.