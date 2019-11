Fourati souligne le niveau de préparation des forces de sécurité en vue de sécuriser les fêtes du Nouvel an

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati a souligné mercredi le niveau de préparation de toutes les unités sécuritaires en vue de sécuriser les fêtes du Nouvel an, relevant que le ministère ne manquera pas de maintenir le plus haut degré de vigilance et d’alerte et à mobiliser les forces de sécurité notamment à proximité des zones frontalières Est et Ouest.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la cérémonie d’installation du nouveau gouverneur de Nabeul, Mohamed Ridha Mlika, le ministre de l’Intérieur a indiqué que la sécurisation de ces fêtes s’inscrit dans le cadre des défis que l’institution sécuritaire a réussi à relever. Il a cité à cet égard la saison touristique écoulée et les élections législatives et présidentielle.

Le ministre a rappelé que les forces de l’ordre ont réussi, ces dernier temps à dévoiler plusieurs cellules terroristes dormantes, précisant que les menaces pèsent toujours d’où l’exigence de faire preuve de vigilance et de se préparer pour parer à tout imprévu.

S’agissant de l’affaire Ouardanine, Fourati a précisé que le tribunal de première instance de Monastir et le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se sont saisis du dossier, relevant que la justice est la seule partie habilitée à communiquer les données sur cette question après la finalisation de l’enquête.

Sur un autre plan, le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur le rôle des gouverneurs dans l’impulsion de l’action régionale et les projets de développement.

Le ministère de l’Intérieur avait opéré, le 22 novembre courant, un remaniement partiel dans le corps des gouverneurs sur décision du chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Youssef Chahed.