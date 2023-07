France-4ème nuit d’émeutes : Près de 1 000 interpellations  

Quatre jours après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier pour un refus d’obtempérer à Nanterre, de nombreuses villes se sont à nouveau embrasées dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet. Des scènes de pillages et de violences sporadiques ont éclaté vendredi soir mais ont été d’une « intensité bien moindre » que les nuits précédentes, à en croire les déclarations du ministre de l’Intérieur. Samedi matin, Gérald Darmanin a annoncé 994 interpellations dans la nuit. Par ailleurs, il a fait état de « 79 policiers et gendarmes blessés », 1 350 véhicules incendiés, 234 bâtiments incendiés ou dégradés et 2 560 incendies sur la voie publique.

Le ministère a recensé en outre 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie. Lyon et Marseille sont les deux agglomérations les plus touchées par les violences, a précisé la source policière. À Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, un émeutier a tiré au fusil en direction des policiers, a précisé cette source.

Parmi les autres faits marquants relevés Place Beauvau, une crèche a été dégradée à Conflans-Sainte-Honorine et un local des Restos du cœur à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). Des bureaux et véhicules d’Enedis ont par ailleurs été brûlés à Nanterre, où est mort Nahel, 17 ans. Une tentative d’intrusion a eu lieu dans les locaux de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), situés à Nanterre.