France: Abstention record aux régionales, le RN en recul

Le premier tour des élections régionales dimanche en France a été marqué par une abstention record, un net recul du Rassemblement national, une piètre performance de LaRem, le parti présidentiel, et des scores confortables pour la droite et les sortants, selon les estimations des instituts de sondage.

Le taux d’abstention s’est établi autour de 68% d’après les estimations, du jamais vu depuis les premières élections régionales en 1986. Le précédent record de 50,09% datait du scrutin de 2010.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a jugé cette très faible participation « particulièrement proccupante ». « Notre travail collectif doit être tourné vers la mobilisation des Français pour le second tour « , a-t-il écrit sur Twitter.

Pour le vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella, invité sur TF1, « le gouvernement a gagné parce que ça fait plusieurs semaines qu’il cherche l’abstention massive ». La présidente du RN, Marine Le Pen, candidate à l’élection présidentielle de 2022, a appelé ses électeurs au « sursaut » afin de « redresser ce résultat du premier tour ».

Crédité de moins de 20% au niveau national, le parti d’extrême droite est en net recul par rapport à 2015, où il avait recueilli au total 27,7% des suffrages au premier tour.

La droite (Les Républicains et divers droite) arrive largement en tête avec 27 à 29% des voix, contre 19% au RN, 16,5% à 17,6% au Parti socialiste, 12,5 à 13,2% à Europe-Ecologie Les Verts et 10,9% à 11,2% à La République en marche (LaRem), selon les instituts Elabe et Ipsos-Sopra Steria.

« C’est un échec sans précédent pour LaRem, jamais un parti au pouvoir n’a eu un score aussi bas », a estimé le président LR Christian Jacob sur le plateau de TF1. « LR est, de loin, le premier parti de France.