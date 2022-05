France : Emmanuel Macron est investi pour un second mandat

Emmanuel Macron a fait « le serment » de « léguer une planète plus vivable » et « une France plus forte » en étant investi ce samedi 7 mai à l’Elysée pour son second quinquennat au cours duquel il entend « agir sans relâche ». Devant plus de 450 invités rassemblées dans la salle des fêtes, le chef de l’Etat a esquissé l’esprit dans laquelle il entendait présider jusqu’en 2027. Il sera « un président nouveau » pour « un mandat nouveau », a-t-il affirmé au cours d’une allocution d’une dizaine de minutes.

« A l’heure où les Français me confient à nouveau la plus haute charge, la conscience de la gravité des temps m’accompagne. Et du retour de la guerre en Europe à la pandémie en passant par l’urgence écologique (…) rarement notre monde et notre pays n’avaient été confrontés à une telle conjonction de défi », a-t-il déclaré. Revenant sur sa victoire avec 58,5% des suffrages face à Marine Le Pen, il a estimé que les Français avaient fait « le choix d’un projet clair » face « aux sirènes d’idéologies dont nous pensions avoir quitté les rives » au XXe siècle et aux « démagogies faciles ».

« Le temps qui s’ouvre sera celui d’une action résolue pour la France et pour l’Europe », a-t-il promis. « Agir d’abord pour éviter toute escalade suite à l’agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l’emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent ». Il s’est également engagé à « agir pour une société du plein emploi », contre les « inégalités