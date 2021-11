France: Eric Zemmour officialise sa candidature à l’élection présidentielle

Après de nombreux déplacements en France et à l’étranger, ces dernières semaines, Eric Zemmour a officialisé, mardi 30 novembre, sa candidature à l’élection présidentielle. Le polémiste d’extrême droite a annoncé sa décision dans une vidéo publiée, mardi à midi, sur les réseaux sociaux. Il sera l’invité du journal télévisé de 20 heures de TF1, mardi soir.

« Il n’est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle », a déclaré l’ancien chroniqueur du Figaro et de CNews dans une vidéo de dix minutes, en lisant un texte aux accents dramatiques et nostalgiques, entrecoupé d’images d’archives et de sa campagne sur le 2e mouvement de la 7e Symphonie de Beethoven. Il justifie sa décision ainsi : « Je me suis contenté du rôle de journaliste, d’écrivain, de Cassandre, de lanceur d’alerte. Je croyais alors qu’un politicien allait s’emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais “à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat”. Je suis revenu de cette illusion », a-t-il dit.