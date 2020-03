France et tout l’espace Schengen fermés depuis ce mardi (Vidéo)

Dans un message vidéo, l’ambassadeur français en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, vient d’annoncer la fermeture des espaces aériens, de la France et de tout Schengen.

D’Arvor a cependant indiqué que des vols de rapatriement permettent depuis dimanche 15 mars 2020 de « regagner le territoire national », et devraient se terminer avant le 20 mars 2020. Ce rapatriement se fera par vols commerciaux. La France et toute l’Europe se barriadent. La Tunisie reste ouverte pour cette même France qui craint manifestement plus que la Tunisie pour la santé de ses citoyens.