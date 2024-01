France : Gabriel Attal annonce la composition de son gouvernement

Deux jours après la nomination du Premier ministre, le gouvernement de Gabriel Attal, nommé à Matignon mardi 9 janvier, a été dévoilé , jeudi 11 janvier peu avant 20h. Avant l’annonce officielle de la présidence, le maintien de quatre poids lourds du gouvernement a été confirmé à la presse.

Voici la liste des ministres qui composent le gouvernement de Gabriel Attal :

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et des JO

Rachida Dati, ministre de la Culture

Sébastien Le Cornu, ministre des Armées

Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice

Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Prisca Thevenot, chargée du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement

Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Marie Lebec, ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement

Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, et de la Lutte contre les discriminations

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

