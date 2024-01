France : Gabriel Attal devient Premier ministre

Emmanuel Macron a nommé mardi à Matignon Gabriel Attal, 34 ans, qui devient le plus jeune Premier ministre de l’histoire de la République, dans l’espoir que cette « audace » l’aide à donner un nouvel élan à un quinquennat en quête perpétuelle de souffle.

Le chef de l’Etat français l’a chargé « de former un gouvernement », a confirmé l’Elysée dans un communiqué alors que sa nomination, donnée comme quasi-acquise depuis la veille, avait déjà été dévoilée par plusieurs responsables du camp présidentiel.

Peu après, sur X, le président a dit « compter » sur l' »énergie » de Gabriel Attal pour mettre en œuvre son « projet de réarmement et de régénération » du pays. Après les divisions qui ont agité la Macronie sur la loi sur l’immigration, et les critiques sur une dérive droitière, il lui a demandé d’être « dans la fidélité à l’esprit de 2017: dépassement et audace ».

Côté réaction, Marine Le Pen a déclaré que « Les Français ne peuvent rien espérer » de Gabriel Attal, a lancé la cheffe des députés du Rassemblement national, tandis que le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélonchon a raillé un simple « porte-parole ». « La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour », a-t-il dit, à l’instar du patron des socialistes Olivier Faure pour qui « Emmanuel Macron se succède à lui-même ».

« La communication permanente doit laisser place à une politique de clarté et de fermeté », a estimé pour sa part le président du parti Les Républicains Eric Ciotti.