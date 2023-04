France : Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme des retraites

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé vendredi 14 avril pour la validation de l’essentiel de la réforme des retraites. Les Sages ont donné leur feu vert à la mesure la plus controversée qui fait passer l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans mais ont bloqué d’autres dispositifs.

L’article 7 et tous ceux qui ont été validés doivent être promulgués au Journal Officiel dans un délai de 15 jours, soit d’ici la fin avril. En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré six autres dispositions, considérés comme des « cavaliers sociaux » : l’index senior, le CDI senior, les avantages accordés à certaines catégories « super actives » de fonctionnaires, et certaines disposition de l’article 17 sur le suivi médical en fin de carrière.

La censure partielle, scénario le plus probable, est donc une victoire en demi-teinte pour le gouvernement. « Ce soir il n’y a ni vainqueur ni vaincu » a déclaré la Première ministre Élisabeth Borne.

Le soutien des garants de la Constitution ne signe pas pour autant la fin de la contestation. « La lutte continue », a d’ailleurs immédiatement réagi le fondateur de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, tandis que la présidente du groupe RN à l’Assemblée Marine Le Pen assurait que « le sort politique de la réforme des retraites n’est pas scellé ». La veille, le secrétaire général de la CFTC Cyril Chabanier avait assuré que quelle que soit la décision, « le combat ne s’arrête pas à demain ».