France : Le premier traitement oral contre le Covid en pharmacie avant Noël

Après les vaccins, on a peut-être enfin trouvé un traitement contre le Covid qui marche et qui est facile à prendre. Les laboratoires pharmaceutiques Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont développé une gélule qui suscite un immense espoir.

- Publicité-

Le gouvernement américain en a commandé 1,7 million de doses en juin pour 1,2 milliard de dollars. La France s’est également positionnée. Comme l’a annoncé le ministre français de la Santé, Olivier Véran, lors d’une audition au Sénat, mardi, « 50.000 doses de ce médicament vont être livrées à la France à compter des derniers jours de novembre ou des premiers jours de décembre, c’est-à-dire dès que les traitements sortiront des chaînes de production ».

Cet antiviral baptisé Molnupiravir a deux grandes qualités. D’abord, les essais cliniques de phase 3 semblent concluants : 50 % de mortalité et d’hospitalisations en moins, après administration du traitement à des personnes à risque, non-vaccinées et infectées.