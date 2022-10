France : Les syndicats dans la rue pour les salaires et le droit de grève

« Si on ne bloque rien, on ne nous entend pas »: de premiers cortèges se sont formés mardi en France pour la journée de « mobilisation et grève » interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries.

De nombreux secteurs avaient déposé des appels: fonction publique, énergie, transports publics, routiers, agroalimentaire, commerce etc.

A Marseille, 2.200 personnes ont manifesté selon la police, affichant des pancartes de « soutien aux grévistes des raffineries », mais protestant surtout contre la réforme des lycées professionnels voulue par le gouvernement.

Dans l’industrie pétrolière d’où est parti le conflit fin septembre, la CGT décidera mardi soir de la suite du mouvement chez TotalEnergies, dans les équipes de raffinage et/ou de dépôt de carburants.

Quelque 400 personnes se sont réunies devant la centrale de Gravelines, plus grande centrale nucléaire française, tandis que la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique) était aussi en grève.

Près de 150 points de rassemblement sont prévus en France, selon la CGT, qui organise cette journée avec les syndicats FO, Solidaires et FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne.

« Il y aura des réquisitions autant que nécessaire », a prévenu mardi sur France 2 le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

La perspective d’un 49.3 –« probablement » mercredi, selon Olivier Véran– pour faire adopter le budget à l’Assemblée, le durcissement à venir des règles d’indemnisation des chômeurs, la réforme des retraites attendue pour la fin de l’année, sont autant d’ingrédients qui attisent la colère sociale.