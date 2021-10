France : L’homme d’affaires et ancien ministre Bernard Tapie est décédé

L’homme d’affaires et ancien ministre de la Ville de Pierre Bérégovoy est décédé ce dimanche d’un cancer de l’estomac. Son état de santé s’était à nouveau dégradé ces derniers mois. Il était âgé de 78 ans.

C’est donc la fin d’un long combat contre la maladie, que l’homme d’affaires aux mille facettes a mené pendant quatre longues années. C’est pour cette raison qu’il avait renoncé, en mai dernier, à se présenter aux audiences de son procès en appel pour escroquerie dans l’affaire de l’arbitrage controversé dans l’affaire du Crédit Lyonnais. « De nouvelles tumeurs sont apparues », expliquait à l’époque son fils Laurent sur BFMTV. « Les chances statistiques à ce stade-là sont épouvantables. »

Dirigeant d’entreprises, propriétaire d’Adidas, de l’Olympique de Marseille, député des Bouches-du-Rhône, député européen, patron de presse mais aussi animateur télé, chanteur et acteur, Bernard Tapie aura connu plusieurs vies et de nombreux rebondissements, et un passage par la prison. Impliqué dans plusieurs scandales judiciaires, il a été condamné pour corruption, subornation de témoins et fraude fiscale. Et aura ainsi passé 165 jours derrière les barreaux.

Son dernier coup d’éclat remonte à 2015, lorsqu’il envisage de postuler aux plus hautes fonctions de l’État: se présenter à l’élection présidentielle. Si aucun des prétendants dans la course à l’Élysée ne lui convient, « j’y vais moi », assure-t-il sur France 2. Il ne sera finalement pas candidat. Mais il concédait alors: « La vie m’a gâté. »