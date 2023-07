France : Macron annonce un projet de « loi d’urgence » pour accélérer la reconstruction

« Nous allons présenter une loi d’urgence pour écraser tous les délais, avoir une procédure accélérée pour reconstruire beaucoup plus vite », a déclaré ce mardi 4 juillet le président de la République française Emmanuel Macron face aux maires.

Interrogé, son entourage n’a pas précisé dans l’immédiat quand serait présenté et examiné ce texte. Le président a aussi promis un accompagnement des collectivités « pour très vite pouvoir réparer » le matériel de vidéosurveillance cassé, ainsi que des aides financières aux villes pour les réparations concernant « la voirie, les établissements communaux, les écoles ». « On va être extrêmement ferme et clair avec les assureurs commune par commune », a-t-il encore dit lors de cette réunion à l’Elysée.

Parmi ces chantiers, il a évoqué de « mieux accompagner, mieux responsabiliser et parfois mieux sanctionner » les parents d’enfants auteurs de violences. Il a aussi plaidé pour un changement de méthode dans la construction des politiques publiques, et pour davantage de « décentralisation » et de « simplification » pour clarifier les responsabilités des divers échelons territoriaux.