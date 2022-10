France : Plan de sobriété ; discours de la cheffe de gouvernement en début d’après midi

Une prise de parole attendue. Ce jeudi 6 octobre, Elizabeth Borne dévoilera les mesures du plan de sobriété énergétique du gouvernement. Le but est de passer l’hiver dans les meilleures conditions. Et plusieurs plans ont déjà fuité…

Baisse de chauffage dans les bureaux, réduction de l’eau chaude sanitaire, incitation au télétravail pour réduire la consommation de carburant notamment, prendre le train plutôt que l’avion, réduction de l’éclairage public par les autorités, et d’autres mesures que Borne devra indiquer. Rendez-vous sur TF1 en ce début d’après midi…

