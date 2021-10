France-Présidentielle 2022 : Zemmour de nouveau au second tour, selon un sondage

Le polémiste d’extrême droite Éric Zemmour est à nouveau donné au second tour de l’élection présidentielle en France D’après un sondage réalisé par Le Monde et le Cevipof, relayé par BFMTV, Éric Zemmour, qui ne s’est pas encore déclaré candidat, pourrait devancer Marine Le Pen, à l’issue du scrutin du premier tour dans les cas où Xavier Bertrand ou Michel Barnier représenteraient le parti Les Républicains.

L’éditorialiste arriverait ainsi en deuxième position, avec 16 % des voix, tandis que la candidate du Rassemblement national récolterait 15 % des suffrages, dans l’hypothèse où Xavier Bertrand serait le candidat de la droite. Ce dernier ne parviendrait donc pas à se hisser au second tour, remportant seulement 13 % des voix. Emmanuel Macron est quant à lui donné en tête des intentions de vote.

Les résultats d’Éric Zemmour et de Marine Le Pen seraient même plus serrés – 16,5 % contre 16 % des voix. Toutefois, si Valérie Pécresse est la candidate LR, Marine Le Pen et Éric Zemmour seraient au coude-à-coude, avec 16 % des intentions de vote. Le président sortant reste pour l’heure toujours favori dans les sondages.