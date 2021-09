France-Présidentielle: Anne Hidalgo se lance à son tour, pour « bâtir une France plus juste »

Après un long tour de chauffe, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo s’est lancée dans la course à l’Elysée dimanche à Rouen, une candidature pour « bâtir une France plus juste » et « réinventer le beau modèle français », qui s’ajoute aux nombreuses déjà recensées à gauche.

« Aujourd’hui, je suis prête, c’est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m’entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j’ai décidé d’être candidate à la présidence de la République », a-t-elle lancé en fin de matinée devant quelques centaines de soutiens.

« Le quinquennat qui s’achève devait unir les Français, il les a divisés comme jamais. Il devait régler des problèmes sociaux, il les a aggravés. Il devait protéger notre planète, il a tourné le dos à l’écologie », a tancé la socialiste dans une attaque contre le bilan d’Emmanuel Macron.

« Je veux avec vous tout faire pour réparer, (…), pour bâtir une France plus juste », a mis en avant la socialiste, se revendiquant de « la gauche de Jaurès, de Blum et de Mendès France, de Mitterrand ».

« Ce sera le rendez-vous de la première femme présidente de la République avec les femmes françaises », a-t-elle clamé, promettant l’égalité de salaires hommes-femmes.