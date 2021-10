France-Présidentielle : Macron et Le Pen toujours en tête, selon un sondage

Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent largement en tête des intentions de vote au 1er tour de l’élection présidentielle, quelles que soient les hypothèses de concurrence à droite, selon un sondage Opinionway publié jeudi, pour Les Echos, Cnews et Radio Classique.

Selon cette enquête, l’actuel chef de l’État recueillerait entre 24 et 28% des suffrages si le premier tour avait lieu dimanche. Et il remporterait un deuxième tour face à Marine Le Pen, avec 58% des voix.

La dirigeante du Rassemblement national obtiendrait, elle, entre 20 et 26% au 1er tour. La configuration qui lui serait la plus défavorable verrait le polémiste d’extrême droite Éric Zemmour officialiser sa candidature et rafler 10% des voix.