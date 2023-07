France- Remaniement: Attal à l’Education, Bergé aux Solidarités, Rousseau surprise à la Santé

Le casse-tête du remaniement touche à sa fin: l’Elysée doit annoncer jeudi en fin d’après-midi la nouvelle équipe gouvernementale avec la promotion de Gabriel Attal à l’Education et une surprise, l’arrivée à la Santé d’Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d’Elisabeth Borne.

Bruno Le Maire à l’Economie, Gérald Darmanin à l’Intérieur, Sébastien Lecornu à la Défense, et même Olivier Véran, un temps donné partant, comme porte-parole du gouvernement: dans l’ensemble, les poids lourds devraient rester à leur poste à l’issue de ce remaniement qui reste limité.

Mais le changement à la tête des deux ministères-clés que sont l’Education et la Santé, sur des dossiers prioritaires du second quinquennat du président, semblent indiquer qu’Elisabeth Borne a réussi en partie son pari.

Ministres et conseillers décrivaient depuis lundi une bataille feutrée entre elle, qui espérait renouveler au moins ces deux postes pour asseoir son autorité, et lui, qui ne voulait qu’un remaniement marginal pour conserver la cartouche d’un grand chambardement pour des temps plus difficiles.

« L’objectif politique des deux têtes de l’exécutif a été atteint », estime un cadre du parti présidentiel Renaissance. « Elle redonne du souffle et s’entoure d’alliés. Il a de meilleures incarnations politiques sur ses priorités tout en se gardant l’opportunité d’un deuxième ajustement pour la campagne des européennes. »

Jeudi matin, le ministre sortant de la Santé, François Braun, semblait encore en passe de réussir à sauver son fauteuil, et s’était présenté sur le plateau de BFMTV, « plus que jamais » à « la tâche ».

Finalement, il va être remplacé par Aurélien Rousseau, 47 ans, un proche d’Elisabeth Borne qui, avant de passer un an à Matignon, dirigeait l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France.

A l’Education nationale, c’est le départ d’un autre ministre de la société civile, nommé en 2022 sur volonté d’Emmanuel Macron: Pap Ndiaye va céder sa place au ministre délégué sortant du Budget, Gabriel Attal , 34 ans, étoile montante de la Macronie.

L’historien, souvent critiqué par ses collègues pour sa difficulté à imprimer sa marque sur des dossiers importants, avait reçu le soutien du chef de l’Etat la semaine dernière après avoir été accablé par la droite et l’extrême droite pour sa charge contre CNews.

« Première leçon pour la rentrée: on ne critique pas impunément Vincent Bolloré », propriétaire de la chaîne info, a déploré le patron du Parti socialiste Olivier Faure.