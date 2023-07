France-Remaniement: Macron mise sur la « continuité » et « l’efficacité »

« Continuité et efficacité »: au lendemain du remaniement, Emmanuel Macron a donné vendredi sa feuille de route à la nouvelle équipe gouvernementale d’Elisabeth Borne en l’axant sur l’ordre, en réponse aux émeutes, et l’immigration.

Le président français doit encore s’exprimer devant ses concitoyens dans « les prochains jours » pour « revenir sur les 100 jours » et « redresser les perspectives de la rentrée », a précisé l’Elysée, sans plus de précisions sur le calendrier et le format.

Lors d’un rare moment retransmis en direct, à l’ouverture du premier Conseil des ministres de l’équipe remaniée, le chef de l’Etat a, 25 minutes durant, tracé le bilan de l’année écoulée depuis sa réélection et esquissé les priorités de la rentrée.

« Vous avez traversé les budgets, la réforme des retraites, des textes importants en matière d’énergie et d’économie et puis mis en œuvre la feuille de route des 100 jours », décrétés le 17 avril pour trouver un débouché à la crise des retraites, a-t-il relevé en réaffirmant « avec clarté » sa « confiance » à sa Première ministre.

Il a ainsi voulu éteindre les rumeurs insistantes de tensions avec sa Première ministre, qu’il a maintenue du bout des lèvres lundi dans ses fonctions, avant de batailler avec elle sur le remaniement qu’elle voulait ambitieux.

« C’est pourquoi j’ai choisi la continuité et l’efficacité pour les temps qui viennent », a-t-il souligné, justifiant ainsi en pointillés un remaniement relativement limité, avec huit nouveaux entrants.

Revenant sur les récentes émeutes, consécutives à la mort du jeune Nahel tué par un policier, il a souhaité une « réponse complète et profonde », insistant sur « l’exigence d’ordre », face à un « risque de fragmentation (et) de division profonde de la Nation ». « Il y a un besoin d’autorité, de respect et d’espérance légitime », a-t-il martelé.

Macron a plaidé en faveur d’un « cap clair » : « l’indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste », autour de quatre chantiers, l’ordre républicain, la réindustrialisation et le « plein emploi », les services publics (éducation et santé surtout), et la planification écologique, qui sera présentée à la « fin de l’été ».