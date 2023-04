France-Retraites: La rencontre entre Borne et les syndicats tourne court

La rencontre tant attendue entre Élisabeth Borne et l’intersyndicale pour sortir du conflit des retraites s’est soldée mercredi par un « échec » selon les syndicats, qui voient une « crise démocratique » dans le refus de la Première ministre de retirer la réforme.

Malgré ce désaccord, la cheffe du gouvernement a assuré qu’elle « n’envisageait pas d’avancer sans les partenaires sociaux » sur d’autres sujets liés au travail.

Les organisations patronales Medef, CPME et U2P, reçues dans l’après-midi, ont redit leur soutien au texte et demandé à Mme Borne de « mieux prendre en compte » les négociations bilatérales entre syndicats et patronat, en citant l’accord sur le partage de la valeur, que le gouvernement entend reprendre dans une loi.

A la veille d’une 11e journée de mobilisation, les leaders des huit organisations syndicales, arrivés à Matignon peu après 10H00, ensemble et à pied, sont ressortis au bout d’une heure. Le patron de la CFTC, Cyril Chabanier a lu un texte de l’intersyndicale sur le perron.

« Nous avons redit à la Première ministre qu’il ne saurait y avoir d’autre issue démocratique que le retrait du texte. La Première ministre a répondu qu’elle souhaitait maintenir son texte, une décision grave », a-t-il déclaré. Les syndicats de ce fait refusent « de tourner la page et d’ouvrir, comme le propose le gouvernement, d’autres séquences de concertation sur des dossiers aussi divers que le plein emploi ou le partage des richesses ».

