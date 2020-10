France : Un professeur d’histoire décapité. Neuf personnes en garde à vue

Un professeur d’histoire-géographie a été décapité vendredi en pleine rue à Conflans-Sainte-Honorine, en France. « C’est un attentat islamiste caractérisé », a dénoncé le chef de l’Etat Emmanuel Macron. L’émotion est immense dans l’ensemble de la communauté éducative. L’auteur présumé des faits a été abattu dans la ville voisine d’Éragny.

Il y a quelques jours, il avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression. Depuis, l’enseignant avait reçu des menaces.

Le parquet antiterroriste a très vite ouvert une enquête pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Une cellule de crise a également été ouverte au ministère de l’Intérieur.

Cinq nouvelles personnes ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi après la décapitation du professeur d’histoire-géographie, portant à neuf le nombre total de personnes placées en garde à vue en ce début de matinée. Parmi elles : deux parents d’élève du collège où travaillait la victime et quatre membres de la famille de l’assassin présumé (ses parents, son grand-père et son petit frère) arrêtés à Evreux.

