France : Vers la fin du masque en extérieur au 1er juillet

Le directeur général de la santé en France, , Jérôme Salomon s’est exprimé, lundi, sur la possibilité de lever l’obligation de port du masque en extérieur. « Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin » a-t-il confié.

Malgré son optimisme, le numéro 2 du ministère de la Santé a rappelé que le masque resterait la règle en intérieur. « Il y a beaucoup plus de risques. Il ne sera plus obligatoire en extérieur dès le 1er juillet mais les mesures barrières demeurent, à savoir le lavage de mains, les distances et une vigilance dans les grands rassemblements » a-t-il expliqué.

En attendant la levée de l’obligation de port du masque en extérieur, Jérôme Salomon a appelé les Français à faire « encore un petit effort de sécurité sur les gestes barrières », et de fournir « encore un effort sur la vaccination ».