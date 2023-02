Frappes aériennes israéliennes sur Gaza, un Palestinien tué en Cisjordanie

L’armée israélienne a frappé lundi avant l’aube un camp militaire du Hamas à Gaza et mené une nouvelle incursion dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée, au cours de laquelle un Palestinien a été tué.

Disant agir « en riposte » à une roquette tirée samedi soir à partir de la bande de Gaza et détruite par la défense antiaérienne israélienne, l’armée a déclaré avoir frappé « un complexe souterrain contenant des matières premières utilisées pour la fabrication de roquettes appartenant » au Hamas, le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza.

Ces nouveaux affrontements surviennent sur fond de craintes d’un déchaînement de violence incontrôlable alors que le conflit israélo-palestinien connaît une nette escalade depuis le début de l’année.

A Naplouse, ville du nord de la Cisjordanie occupée, où l’armée multiplie depuis près d’un an ce qu’elle présente comme des opérations nocturnes à la recherche de « suspects », les forces israéliennes ont mené un nouveau raid dans la nuit de dimanche à lundi.

Le ministère de la Santé a fait état de la mort d’un Palestinien de 21 ans, à Naplouse pendant la nuit. Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 47 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), neuf civils israéliens (dont trois mineurs) et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.