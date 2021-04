FTAV/Covid:Le personnel du tourisme devrait être prioritaire pour la vaccination

Le personnel du tourisme devrait être prioritaire dans la campagne de vaccination surtout ceux en contact direct avec les clients (agents dans les aéroports et les musées, chauffeurs bus touristiques, guides, personnel hôtelier), a recommandé la Fédération tunisienne des agences de voyage.

Lors d’une réunion de la commission Incoming organisée, mercredi, via visioconférence par la fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), les représentants des agences de voyage ont plaidé pour l’accélération du processus de mise en place des tests antigéniques dans les aéroports , ce qui permettra d’éliminer l’exigence des tests PCR à 72 heures, selon un communiqué publié jeudi, par la fédération sur sa page facebook .

Plus que 60 agences de voyage ayant participé à cette réunion et ont recommandé la mise en place des solutions nécessaires pour la gestion des clients qui seront testés positifs à l’entrée en Tunisie et les assurances nécessaires pour leur prise en charge en coordination avec les tours opérateurs(To) et l’élimination de toute exigence ou contrainte pour les clients ayant reçu leurs deux doses de vaccin à l’instar de plusieurs autres pays touristiques .

Les responsables ont appelé, en outre, à supprimer immédiatement la contrainte de 50% de la capacité des véhicules pour le transport des touristes vu que cette contrainte n’est pas appliquée pour l’aérien et à exiger la mise en place du support aérien pour inciter les To à programmer la Tunisie.