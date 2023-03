FTDES: Organisation du congrès national sur les femmes ouvrières dans le secteur de l’agriculture

Les travaux du premier congrès national axé sur les femmes ouvrières dans le secteur agricole, organisé par le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), ont démarré ce vendredi. Ce congrès de deux jours a enregistré la participation des femmes ouvrières de différentes régions du pays ainsi que la présence des représentants de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et la ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Selon Hayet Attar, chargée du dossier des femmes ouvrières dans le secteur de l’agriculture, le congrès se penchera lors des ateliers prévus sur la recherche, en se basant sur les demandes des participantes, d’un cadre de coordination qui regroupera ces femmes représentant les différentes régions, afin de défendre leurs droits économiques et sociaux. Ce congrès tenu après près d’une année d’études de la situation des femmes ouvrières dans le secteur de l’agriculture permettra également d’élaborer un plan pour réaliser les revendications des femmes avec la participation des organisations et associations, a notamment ajouté la même source dans une déclaration à la TAP. L’absence des lois et la non application des lois existantes relatives aux droits de la femme représentent une entrave majeure face à la promotion de la situation des femmes ouvrières en agriculture. Pour sa part, la présidente de l’ATFD, Neyla Zoghlemi a exprimé la détermination de l’association à poursuivre son soutien aux femmes dans le secteur de l’agriculture afin de réaliser leurs revendication dont la dignité et l’égalité dans la protection sociale.

