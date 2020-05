FTF : soutien financier supplémentaire aux clubs à l’occasion de la reprise du championnat

Le bureau de la Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé lors d’une réunion tenue samedi d’accorder un soutien financier supplémentaire à tous les clubs qui reprendront leurs activités pour achever la saison sportive 2019-2020.

Le soutien ira à la Ligue 1 du football professionnel (40.000 dinars pour chaque club avant la reprise du championnat de la saison 2020/2019), à la Ligue 2 (assurer l’hébergement de 30 personnes de chaque équipe 48 heures avant le premier match et jusqu’à la fin de la compétition avec un soutien supplémentaire de 3000 dinars pour chaque rencontre), à la Ligue Amateur Niveau 1 (2000 dinars pour chaque rencontre), la Ligue amateur Niveau 2 (1500 dinars pour chaque match) et la Ligue Régionale (1000 dinars pour chaque rencontre).

La FTF a également précisé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, qu’en raison des difficultés financières et de l’accumulation des dettes de certains clubs compte tenu de leur incapacité à fournir des liquidités conformes à leurs objectifs ou faute de mauvaise gestion de leur ressources, et étant donné que certains clubs n’ont pas présenté leurs rapports financiers dans les délais, le bureau fédéral a décidé de lancer un nouveau programme CES-FTF qui vise à contrôler les gestions financières et à encadrer et assister certaines associations.

Dans ce cadre, le bureau de la FTF a décidé, conformément aux lois en vigueur, de charger un Comité de Contrôle de Gestion de contrôler les rapports financiers des clubs suivants: Club Africain, AS Gabès, CA Bizertin, et US Ben Guerdane.

Le comité sera présidé par Ibrahim Abid en collaboration avec quelques experts dans le domaine des finances et de comptabilité juridique.

La fédération souligne que le comité de contrôle soumettra son rapport au bureau de la FTF pour prendre les décisions appropriées que ce soit à travers le soutien du club ou le renvoi du dossier ou les responsables au comité d’éthique en cas d’existence de certaines violations », ajoute le communiqué.