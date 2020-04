FTH : 800 chambres d’hôtels doivent être aménagées en urgence

Pour héberger les tunisiens qui seront rapatriés de l’étranger, 800 chambres dans les unités hôtelières dans les différentes régions du pays doivent être aménagées en urgence, a laissé entendre, le président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), Khaled Fakhfakh.

« Les efforts sont en cours pour aménager ces chambres dans les hôtels de Hammamet, Sousse, Monastir et Mahdia », a-t-il précisé à l’agence TAP.

Et de souligner que plus de 15 unités hôtelières ont volontairement accueilli, durant la dernière période, des tunisiens revenus de l’étranger qui y ont passé la période d’isolement sanitaire de 14 jours. Ces hôtels se situent dans plusieurs régions du pays dont Bizerte, Menzel Bourguiba, Mahdia, Hammamet, Monastir, Sousse, Tozeur et Djerba.

Au sujet de la coupure d’électricité à certains hôtels, le responsable a fait savoir qu’un accord a été trouvé avec la STEG, pour rééchelonner le paiement des factures impayées, indiquant que ces factures concernent la consommation du mois de février 2020.

En vertu de cet accord, les hôtels payeront immédiatement 30% des montants impayés et rééchelonneront le reste sur trois échéances en cas de retour de l’activité touristique, et sur 6 mois en cas de persistance de la crise sanitaire.