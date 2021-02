Fuba Printed Circuits Tunisie installe un nouveau routeur

Fuba Printed Circuits Tunisie a annoncé l’installation réussie d’un autre routeur Schmoll de la série X qui étend la capacité de routage.

- Publicité-

Le routeur à 6 broches permettra à Fuba d’augmenter sa production grâce à un routage à profondeur contrôlée. Le support Schmoll sur site et en ligne a contribué à l’intégration réussie de cet outil dans le département de routage. « Des tolérances de routage plus serrées et une demande accrue des clients ont été les moteurs de cet achat », a déclaré le directeur général de Fuba, Noureddine Gattoufi.

Fuba Printed Circuit Tunisie est un fournisseur de cartes nues pour de nombreuses entreprises du Fortune 500. C’est une alternative de haute qualité et sans droits de douane à la Chine.