Fusillade de Djerba : L’assaillant a été abattu en 112 secondes, selon le MI 

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a qualifié de « meurtre avec préméditation » l’attaque perpétrée par Wissem Khazri, aux abords de la synagogue de Jerba, précédée par le meurtre de son collègue au port de Djerba Aghir.

Le ministre a précisé, que l’assaillant a ensuite pris un quad et s’est rendu à une école sise à 200 mètres de la Synagogue de la Ghriba pour se fondre dans la foule et ce, avant de se rendre à la Synagogue à 20h13 où il a tiré sur les visiteurs et les forces de l’ordre présentes, afin de tuer le plus grand nombre possible de personnes.

« Il a été abattu en 112 secondes, soit une minute et 52 secondes », a précisé le ministre de l’Intérieur.