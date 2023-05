Fusillade de Djerba : Les deux visiteurs tués sont des cousins

Les deux visiteurs tués lors de la fusillade près de la synagogue de Djerba, ont été identifiés comme étant Aviel et Ben Hadad.

Les deux cousins étaient âgés respectivement de 30 ans et de 42 ans. Le premier avait la double nationalité, tunisienne et israélienne et travaillait comme bijoutier à Djerba et le second vivait en France et était venu pour célébrer les festivités, précise le Jerusalem Post.

Mordechai Medar, un parent des deux cousins a déclaré que ceux-ci se trouvaient sur le parking et étaient censés entrer [dans la synagogue] où ils se trouvaient juste avant le contrôle de sécurité ». Il a expliqué qu’ils se trouvaient sur le parking et que « soudain, ils ont vu un policier armé, probablement une très grosse arme, qui s’est mis à tirer partout ».