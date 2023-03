G20: L’Inde veut jouer l’intermédiaire entre la Russie, l’Occident et les pays du Sud

Le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 se tient ce jeudi 2 mars à New Delhi, où il sera avant tout question de la guerre en Ukraine et de ses répercussions sur l’économie mondiale. Pour la première fois depuis longtemps, les ministres américains et russes se retrouveront alors que l’Inde, qui préside cette année ce groupe des 20 plus grandes économies mondiales, essaiera de jouer l’intermédiaire, car avec une position neutre dans ce conflit, et de faire entendre la voix des pays du Sud.

L’Inde joue finement sa position de neutralité sur le conflit en Ukraine. New Delhi appelle à la fin de la guerre, mais maintient de bonnes relations avec la Russie, qui est devenue son premier fournisseur de pétrole. L’Inde essaie ainsi de concilier les deux côtés lors de ce G20 qu’elle préside, en affirmant que les pays du Sud, comme lui, sont les premiers à en souffrir.

C’est ce qu’explique Harsh Pant, chercheur en relations internationales à l’Observer Reseach Foundation, à New Delhi. « Si vous abordez le conflit autour des problèmes qu’il entraîne pour les pays en développement, en termes économiques et d’énergie, vous avez de meilleures chances d’obtenir un consensus. Car personne ne va dire qu’on se moque de ces pays. Mais ce n’est pas sûr que cela réussisse cette fois, car il y aura de fortes personnalités comme Antony Blinken, Sergueï Lavrov et le ministre chinois des Affaires étrangères, et ils peuvent adopter des postures catégoriques », a-t-il souligné.