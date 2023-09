G20 : Lula assure que Vladimir Poutine ne sera pas interpellé s’il vient en 2024

Vladimir Poutine bénéficie encore d’un certain crédit au Brésil. À tel point que le président brésilien, Lula, se refuse à ordonner son interpellation lors du prochain sommet G20, à Rio de Janeiro (Brésil), à l’été 2024, si son homologue russe honore l’invitation de Brasilia.

« Je peux vous dire que si je suis président du Brésil et s’il vient au Brésil, il n’y a pas de raison qu’il soit arrêté », a déclaré auprès de la chaîne télévisée indienne Firstpost, le chef d’État brésilien, relayé par l’AFP, en marge du sommet du G20, qui s’est conclu à New Delhi (Inde).

Depuis le début de l’invasion russe, Vladimir Poutine est dans l’œil des Occidentaux et de la Cour pénale internationale (CPI), qui a lancé un mandat d’arrêt international à son encontre. En cause, des accusations de crimes de guerre en raison de la déportation présumée d’enfants ukrainiens. Le Kremlin a toujours réfuté ces accusations.

