G7: Après les retrouvailles, les dirigeants mondiaux entrent dans le vif du sujet

Après les retrouvailles ou les premiers contacts, les dirigeants des grandes puissances du G7 entrent samedi dans le vif du sujet en s’attaquant à la prévention des crises sanitaires et la défense du multilatéralisme.

L’ouverture du sommet dans la station balnéaire de Carbis Bay a permis aux chefs d’Etat et de gouvernement d’Allemagne, de France, d’Italie, du Royaume-Uni, du Canada, du Japon et des Etats-Unis de renouer avec les échanges en personne ensemble pour la première fois en près de deux ans.

Samedi, deuxième des trois journées du sommet, le programme s’annonce chargé. Les séances collectives de travail et les tête-à-tête vont s’enchaîner à un rythme soutenu pour les dirigeants qui seront rejoints par leurs homologues de Corée du Sud, d’Afrique du Sud, d’Australie, ainsi que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

La réponse à la pandémie constitue encore l’un des gros morceaux de la journée, le Premier ministre britannique Boris Johnson ayant salué la veille en ouverture du sommet une « occasion extraordinaire » de « reconstruire en mieux », de manière « plus juste » et même « plus féminine », avait-il ajouté après un moment d’hésitation.

Après les promesses sur les dons de vaccins aux pays pauvres pour mettre fin au plus vite à la pandémie, les dirigeants veulent trouver les moyens d’éviter qu’une telle crise, qui a déjà fait 3,7 millions de morts dans le monde, ne se reproduise.

Le G7 va signer la « déclaration de Carbis Bay » présentée par Downing Street comme « historique » et qui comprendra une série d’engagements pour empêcher toute nouvelle catastrophe sanitaire.

Il s’agira de réduire le délai pour développer des vaccins, des traitements et des diagnostics, renforcer la surveillance sanitaire, et engager une réforme de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin de la renforcer.