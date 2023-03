Gabès : 36 exposants à la foire de l’artisanat

Le gouvernorat de Gabès a célébré, jeudi, la Journée nationale de l’artisanat, à travers l’organisation par le Commissariat régional de l’artisanat, en partenariat avec la chambre régionale des femmes entrepreneures et la chambre du commerce et de l’industrie, d’une foire de l’artisanat avec la participation de 36 artisans.

Au programme de cette foire, des ateliers de fabrication de produits en feuilles de palmier et autres créations artisanales qui reflétent la richesse du tissage traditionnel dans la région et les efforts déployés pour le développer et le promouvoir à grande échelle.

A cette occasion, le gouverneur de Gabès, Mosbah Kardmin a honoré Naima Jabnoun, artisane spécialisée dans la broderie à la main et l’artisan Sami Asbai dans la spécialité de la fabrication des chaussures et souliers traditionnels.

En marge de cette célébration, un accord de partenariat a été conclue entre le commissariat régional de l’artisanat et le commissariat régionale de l’éducation, qui a pour l’objectif de faire découvrir aux élèves le rôle de l’artisanat dans la préservation du patrimoine.

A noter que le nombre d’artisans dans le gouvernorat de Gabès dépasse les 20 mille, actifs dans 15 spécialités, dont notamment la fabrication de fibres végétales et le tissage, etc.