Gabès : Bilan modeste des investissements industriels et agricoles en 2021

Environ 68 projets industriels moyennant des investissements globaux de plus de 161 millions de dinars (MD), et permettant la création de de 790 postes d’emploi, ont été enregistrés en 2021, par la direction régionale de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), à Gabès.

Dans le secteur des services liés à l’industrie, 168 projets ont été déclarés mobilisant des investissements globaux de près de 20 MD et permettant de créer 478 emplois, selon des données présentées lors de la réunion tenue la semaine dernière par la commission régionale de l’investissement de Gabès.

Au niveau des réalisations, le secteur industriel et des services liés, a enregistré l’entrée en activité de 15 projets avec des investissements dépassant les 47,5MD et permettant de créer 59 emplois.

S’agissant de l’investissement agricole, la direction régionale à l’Agence de promotion des investissements agricoles a approuvé en 2021, 209 projets mobilisant des investissements de près de 25MD et créant 180 emplois.

En ce qui concerne les petits projets agricoles, des avantages ont été accordés par le commissariat régional au développement agricole, à 1269 opérations d’investissement d’une valeur de 7,6MD .

Dans le secteur touristique, trois nouveaux projets ont été enregistrés l’année écoulée, portant sur la création d’une auberge à Gabes, une maison d’hôte et une gite rurale à Mareth, d’un coût global dépassant 1 million de dinars.