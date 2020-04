Gabès-Covid-19 : Fourniture de masques de protection

L’Ecole nationale d’ingénieurs de Gabès (ENIG) accueille des élèves ingénieurs et des étudiants bénévoles, sous la supervision de la direction de l’établissement, pour contribuer à répondre aux besoins du secteur sanitaire du gouvernorat de Gabès et des autres régions, notamment en masques de protection.

Près de 2000 masques ont été distribués, jusqu’à présent, à des établissements de santé et des services de la sûreté, dans les régions de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili et Kasserine, souligne à l’agence TAP Abdelmottaleb Ouederni, enseignant à l’ENIG.

D’autres masques seront envoyés à Tozeur dans les prochaines heures.

Une autre équipe composée d’ingénieurs, d’enseignants universitaires et d’élèves ingénieurs travaillent sur la maintenance de 3 respirateurs artificiels appartenant à l’hôpital régional de Gabès, en panne depuis 3 ans, afin de pallier le manque de ce type de matériel.