Gabès : Création d’une pépinière d’entreprises pour l’économie solidaire

Une pépinière d’entreprises pour l’économie sociale et solidaire vient d’être créée, à la faculté des Sciences de Gabès, dans le cadre du projet « Safir » financé par l’Union Européenne.

A ce sujet, le recteur de l’Université de Gabès, Kamel Abderrahim, a fait savoir à la TAP que l’objectif de la pépinière est d’assurer le réseautage entre les acteurs dans les secteurs du développement durable et de l’innovation sociale et environnementale avec les entrepreneurs dans le domaine de l’économie solidaire et sociale et ceci au niveau local national et international.

Et d’ajouter, l’université offrira un accompagnement professionnel aux jeunes entrepreneurs désireux de se lancer dans des projets d’économie sociale et solidaire et écologiques en plus de former les professeurs et cadres autour des objectifs du développement durable.