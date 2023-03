Gabès: Démarrage de l’étude relative à la réalisation de deux pôles d’assainissement

L’étude relative à la réalisation de deux pôles d’assainissement à Gabès-Nord et Gabès-Sud vient d’être lancée, a indiqué, jeudi à l’Agence TAP, le directeur régional de l’assainissement, Torki Houachtia.

D’un coût de 5 MD, l’étude en sera menée sur une période d’une année et permettra d’élaborer une nouvelle conception pour le système d’assainissement dans les deux segments de la ville de Gabès.

Le projet sera mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé, et permettra de résoudre de nombreux problèmes d’assainissement existant dans la région du Grand-Gabès et de répondre aux besoins futurs, au vu du développement urbain dans la région de Gabès et ses périphéries.

