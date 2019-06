Gabès: Des projets de développement en suspens

De nombreux projets annoncés lors du conseil ministériel restreint qui avait eu lieu le 25 juin 2015 à Gabès n’ont toujours pas vu le jour.

Cela a eu pour conséquence d’accroitre le chômage dans le gouvernorat de Gabès atteignant 25,4 % et ralentir le développement.

Le nombre de chômeurs à Gabès s’établit à 32 mille chômeurs hommes et femmes dont plus de 15 mille parmi les diplômés du supérieur.

Parmi les projets non réalisés, le Fonds de développement et de l’emploi qui n’a pas suscité de réactions positives auprès des entreprises économiques implantées dans la région à travers la contribution à son capital, et ce malgré les nombreuses rencontres de sensibilisation organisées à cet effet.

Un autre projet annoncé portant aménagement d’un port de pêche à Zarat (30 kilomètres au sud de Gabès) n’a pas vu le jour. Un projet dont le cout a été estimé à 25 millions de dinars et devait être réalisé durant 30 mois.

De même, le programme de recrutement décidé lors du conseil ministériel restreint de 2015 fait du surplace. Il était programmé à titre de remplacement des départs à la retraite dans le Groupement chimique tunisien de Gabès dont le nombre s’élève à 541 agents.

Par ailleurs, les problèmes financiers de la société de gestion du Pôle industriel et technologique de Gabès dont le capital a été revu à la baisse (de 20 à 5 millions de dinars) ont empêché la société de réaliser plusieurs projets prévus notamment l’aménagement de la zone industrielle de Matmata Jedida.

On cite en outre, le projet de la ligne maritime pour le transport des conteneurs et le projet de la zone logistique d’entreposage qui font du surplace malgré les nombreuses réunions tenues à cet effet.

Rappelons que les députés du gouvernorat de Béja, les organisations nationales et les composantes de la société civile ont appelé à maintes reprises à la tenue d’un conseil ministériel pour étudier les dossiers en suspens.