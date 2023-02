Gabès: Deux nouvelles communes intègrent la liste des zones touristiques

Dans le numéro du Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) publié le 7 février 2023, deux nouvelles communes relevant du gouvernorat de Gabès à savoir Zarat et Dkhilet Toujane ont été intégrées dans la liste des zones touristiques municipales.

Ainsi, le gouvernorat compte 5 municipalités touristiques à savoir Matmata, El Hamma,Cheneni- Nahal, Zarat et Dkhilet Toujane

Les nouvelles communes pourront ainsi bénéficier des interventions du Fond de protection des zones touristiques qui met en valeur les spécificités culturelles et écologiques de chaque ville en diversifiant le produit touristique proposé.

