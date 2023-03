Gabès : Distribution de plusieurs centaines de colis alimentaires depuis au cours du Ramadan

Dans le gouvernorat de Gabès, le Croissant Rouge Tunisien a assuré la distribution de 264 colis alimentaires aux familles nécessiteuses depuis le début du mois de Ramadan, dans toutes les délégations de la région.

De leur côté, les associations » SAED « et » Direct-Aid « , en partenariat avec l’association de développement Nasr (Kuweit) ont distribué 240 colis alimentaires sur les personnes vulnérables à Ghannouche, Hamma et Hamma-Ouest.

Dans cet élan de solidarité durant le mois saint, certains habitants de la région » Menzel « , à Gabès, ont organisé une table d’iftar, qui a été installée à la station de transport terrestre de Gabès, tandis qu’un certain nombre de citoyens ont fourni des quantités de viande rouge et blanche, ayant été distribuées aux personnes les plus démunies.

A noter que l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) a procédé, durant la même période, à la distribution de 1800 colis alimentaires sur les familles nécessiteuses dans les 13 deelgations du gouvernorat.