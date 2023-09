Gabès: « Impératif de réviser la loi des marchés publics » 

Le député Thameur Mazhoud, président de la commission sectorielle permanente des affaires économiques du conseil régional de Gabès, a souligné l’impératif de réviser le texte de loi portant règlementation des marchés publics.

Dans une déclaration au correspondant de la TAP, Thameur Mazhoud a qualifié cette loi de « catastrophique » car « elle entraîne une perte de projets et une augmentation des charges financières de l’Etat en raison de la lenteur des procédures ».

Il a, dans ce contexte, évoqué la hausse considérable du coût de plusieurs projets, notamment celui de l’hôpital local de la Nouvelle Matmata dont « le démarrage des travaux est prévu prochainement après de longues années d’attente », a-t-il dit.

Le député a, par ailleurs, souligné l’importance d’oeuvrer à réduire les procédures, abréger les délais et à lancer la numérisation de l’administration.

« Certains projets ne voient le jour qu’au bout de 5 ou 6 ans après leur programmation, ce qui entraîne une hausse de leur coût de réalisation et un abandon de plusieurs de leurs composantes », a-t-il regretté, citant le projet de la nouvelle station de transport urbain de Gabès.

Le député a, également, critiqué le retard pris dans l’obtention des autorisations dans plusieurs projets. Un retard qui a fait que des entrepreneurs ont abandonné plusieurs d’entre eux (ces projets) malgré leur importance pour la région, a-t-il souligné.

