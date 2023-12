Gabès : Les unités touristiques à Matmata affichent un taux d’occupation de 65%

Le commissaire au tourisme à Gabès, Béchir Kdiri, a souligné que les unités hôtelières à Matmata (gouvernorat de Gabès) affichent, en cette période de fin d’année, un taux d’occupation de 65%.Il a indiqué, dimanche, à l’Agence TAP que certaines hôtels ont enregistré un taux de réservation de 100%, ajoutant que la commission de contrôle de l’auto-assurance au sein des établissements touristiques a démarré ses activités.Selon la même source, des visites nocturnes des unités hôtelières à Matmata et Gabès seront assurées par le commissariat régional au tourisme.La localité de Matmata compte six unités touristiques, quatre maisons d’hôtes et un gite rural d’une capacité globale de 572 lits yes

