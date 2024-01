Gabès: Maitrise de l’incendie déclenché au Souk de Jara

Les agents de la protection civile ont pu maîtriser un immense incendie qui s’est déclenché, jeudi, en plein milieu du Souk au henné de Jara, à Gabès.

L’incendie ravageur a dévasté de nombreuse échoppes à l’intérieur du marché et a consumé des produits à combustion rapide, tels les feuilles de palmier, la laine, le henné et autres.

Parmi les hypothèses sur l’origine du feu, des témoins oculaires ont avancé la probabilité d’un court-circuit électrique survenu dans l’une des boutiques du marché, suite à quoi l’incendie s’est propagé aux bazars avoisinants avant que les agents de la protection civile n’interviennent pour circonscrire le feu.

Pour rappel, le Souk au henné de Jara avait pris feu à la date du 2 mai 2022, lorsque 25 échoppes avaient été incendiées. Récemment, plusieurs commerçants du marché ont pris l’initiative de réaménager leurs boutiques et de reprendre leurs activités.

