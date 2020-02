Gabès : Marche pacifique des pêcheurs pour déplorer la dégradation de la situation environnementale

Une marche pacifique a été organisée, jeudi, par l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Gabès, pour déplorer la dégradation de la situation environnementale dans la région, suite à la poursuite des opérations de déversement du phosphogypse et des eaux usées dans la mer.

La marche a pris le départ devant le port de pêche de Gabès en direction du port commercial où les manifestants (des pêcheurs, des ouvrières de collecte des mollusques,..) ont réclamé l’arrêt immédiat du rejet de produits toxiques en mer.

Ils ont, également, réclamé l’indemnisation des marins-pêcheurs pour les dégâts subis par la pollution marine et incité le groupe chimique tunisien à respecter ses engagements.

Ils ont aussi appelé les trois présidents à assumer leurs responsabilités concernant le dossier de la pollution marine et la situation environnementale détériorée dans le golfe de Gabès qui représente la principale source à plusieurs pêcheurs pour gagner leur vie.