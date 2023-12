Gabès : Peine capitale prononcée contre deux accusés dans « l’affaire Ain Skhouna »

Le juge de la Cour d’appel à Gabès a rendu, vendredi, son verdict dans » l’affaire Ain Skhouna », ordonnant la peine capitale contre deux prévenus, dont l’un est toujours en fuite, et supplantant la peine de mort prononcée à l’encontre de 4 autres accusés par une condamnation de 20 ans d’emprisonnement.

Il a également décidé d’annuler la peine d’emprisonnement à perpétuité prononcée contre un accusé dans cette même affaire, réduisant le jugement à huit ans de prison, tandis que 11 autres accusés ont écopé de quatre ans d’emprisonnement chacun.

Une compensation financière au profit des familles des trois victimes a également été ordonnée par le juge.

Pour rappel, à la date du 12 décembre 2020, la région d’ » Ain Skhouna » située entre Douz (Gouvernorat de Kébili) et Béni Khedache (Gouvernorat de Médenine) a été la scène de violents affrontements entre les habitants des deux régions, en raison d’un conflit foncier ayant abouti à la mort de 3 personnes et la blessure de 70 autres, outre des dégâts matériels.

