Gabès: Renforcement des tests de dépistage pour limiter la propagation du virus

Des échantillons ont été prélevés pour analyse auprès de deux cents personnes suspectées d’avoir contracté la covid-19 au gouvernorat de Gabès et ce dans le cadre des efforts déployés par la direction régionale de la santé en vue de limiter la propagation du virus dans la région.

Dans une déclaration, mardi, à l’agence TAP, le directeur régional de la santé par intérim à Gabès, Yaha Hamdi a indiqué que la région a enregistré, depuis début août, 14 nouvelles contaminations dont 13 locale et une importée. Parmi ces cas positifs, neuf ont été détectés à la ville d’El Hamma dont une femme médecin et 4 agents paramédicaux travaillant à l’hôpital local d’EL Hamma.

Suite à la réunion du comité régional de lutte contre le coronavirus, tenue hier lundi au siège du gouvernorat, des mesures préventives ont été prises dont l’interdiction des fêtes de mariage dans les salles et l’adoption du protocole sanitaire dans les mariages organisés dans les espaces ouverts.

Le comité a décidé aussi de réduire à 50% le nombre de passagers dans les moyens de transport public avec obligation du port des bavettes dans les espaces commerciaux, les institutions publiques et les moyens de transport.

Il a étédécidé également d’interdire le narguilé dans les cafés et salons de thé, de fermer les bains thermaux et de suspendre la tenue des souks hebdomadaires dans la ville d’El Hamma.