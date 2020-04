Gabès : Saisie de plus d’une tonne de légumes et fruits

Plus d’une tonne et 100 kilogrammes de légumes et de fruits impropres à la consommation ont été saisies dans le gouvernorat de Gabès.

En effet, les unités de sécurité relevant du district de sécurité et la Garde nationale ont, également, réussi, à saisir 400 kilogrammes de légumes et de fruits, dont le propriétaire n’a pas présenté de facture. Ces produits ont été réinjectés sur le marché de gros pour les vendre par les circuits légaux.